Ocean Viking e Geo Barents: 13 migranti fuggiti dal Centro Caritas di Senigallia

Appena arrivati e già andati via: tredici naufraghi minorenni, dei 39 sbarcati ad Ancona in questi giorni con le navi Ocean Viking e Geo Barents, si sono allontanati dalla struttura della Caritas in cui erano ospitati a Senigallia.

Tre, però, hanno fatto ritorno in serata e gli operatori della Caritas ritengono che qualcun altro potrebbe tornare in nottata o domani.

I ragazzi che si trovano nella struttura hanno tra i 15 e i 17 anni (in qualche caso l’età è da verificare), vengono da vari Paesi africani. Sono stati soccorsi, insieme agli adulti, al largo della Libia e trasferiti ad Ancona con un viaggio di oltre 1.500 km, tra le polemiche, come prima applicazione del dl Ong. Non è escluso che qualcuno si sia allontanato perché ha dei punti di riferimento (parenti o amici) in altre città: alcuni degli adolescenti sarebbero stati individuati a Rimini. Non sono però obbligati a rimanere nel centro di accoglienza.