OLTRE 360 ADESIONI A “CONERO CLEANING DAY”

Successo di adesioni a Conero Cleaning Day, la mobilitazione green promossa dal Comune, assessorato all’Ambiente, per domenica prossima 3 ottobre, con inizio alle ore 9 in stretta collaborazione con le associazioni cittadine. Oltre 360 le adesioni pervenute in questi giorni (120 cittadini e oltre 240 iscritti ad associazioni) ad una iniziativa volta a sensibilizzare la collettività sulla necessità di tenere pulite le aree verdi del Comune di Ancona come parchi, stradelli e sentieri cittadini, compresi quelli ricadenti all’interno dell’area protetta del Conero. La giornata del Conero Cleaning Day è abbinata alla campagna informativa “Portami via con te” per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per ridurre l’uso di oggetti di plastica monouso e si svolgerà nei siti (una TRENTINA) contrassegnati dai pannelli informativi realizzati per la campagna.

Al termine della riunione di oggi pomeriggio con le associazioni, durante la quale verranno distribuiti i KIT t-shirt +attrezzi+zainetto predisposti per l’evento, i cittadini che si sono iscritti ( tra i quali molte famiglie sensibilizzate attraverso il mondo della scuola grazie alla collaborazione con l’assessorato alle Politiche Educative ) verranno assegnati in via definitiva ai diversi siti, in affiancamento alle associazioni coinvolte nell’organizzazione.

In linea di massima, al momento:

al Parco Ulivi di Collemarino sono indirizzati 80 scout Agesci;

al Parco del Cardeto 40 scout Agesci;

al Passetto (scalinata, laghetti, sentiero dietro al Salesi ecc) le associazioni 2Hands e Casa dei giovani “P Alfieri”;

Alle 3 valli (Pietralacroce) sono assegnati gli iscritti al Pungitopo -Legambiente

Zona a monte di Portonovo= associazione Appelviken

Portonovo bassa= associazione Masci

Monte Conero= WWF e Fabrizio Reina (ideatore CCD)

Posatora (parchi) = FIAB con associazione Posatora Nostra e associazione Antico Sentiero del Borghetto

Parco Cittadella = AICS con associazione Black Swan Crow e Lions Club Ancona Host

Grotta Azzurra (scalinata e parchetto)= Leo Club

Parco Tiziano= AMAD associazione multiculturale

Parco Sacripanti= associazione Cinemino

Cooperativa Hort, sito da assegnare

Il CAI e altre associazioni già impegnate domenica in altre iniziative hanno promosse adesioni individuali tra i propri iscritti.

I rifiuti raccolti domenica verranno lasciati a fine mattinata in zone concordate e verranno prelevati nelle prime ore di lunedì 4 ottobre da Ancona Ambiente. Ad operazione conclusa verranno resi noti i risultati raggiunti in quella che è la 1a giornata cittadina di Clean UP