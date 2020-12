Omicidio-suicidio a Pesaro, marocchino uccide la moglie e si butta giù dalle mura

Omicidio-suicidio a Novilara, una frazione di Pesaro. Un uomo, Mourad Chouaye, un 44enne, operaio marocchino, ha ucciso la moglie, Simona Porceddu, 41 anni e madre di due figli, tagliandole la gola, poi si è suicidato lanciandosi dalle mura dell’antico borgo ed è morto, nonostante i soccorsi.

I Carabinieri si sono resi conto della morte violenta della donna quando sono andati a casa per avvertire la famiglia.

I vicini li avevano sentiti urlare più volte. Ma, questo, sembra, avveniva spesso anche davanti ai figli minori.

La moglie lo aveva da tempo denunciato per maltrattamenti e lui, che non poteva avvicinarsi alla casa della famiglia ed era finito in carcere, non rispettava tale divieto fino al punto di preparare la sua vendetta contro la moglie.