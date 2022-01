Omicron 2, per gli esperti variante già presente nelle Marche

Secondo il virologo Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona è stata individuata anche nelle Marche la variante Omicron 2 (BA.2).

Si tratta di “un lignaggio” della variante Omicron (BA.1), appartenente allo stesso ceppo, ma da cui si differenzia per il maggior numero di mutazioni sviluppate nella proteina Spike. Nelle Marche è stata individuata al momento in un solo campione positivo al Sars-CoV-2 proveniente dalla provincia di Ancona, nel corso dell’ultimo monitoraggio condotto dal Laboratorio di Virologia, eseguito nella settimana dal 24 al 29 gennaio 2022. “La variante Omicron nelle Marche registra una prevalenza quasi al 100% in tutte le province – spiega il virologo -, ormai la variante Delta non è quasi più presente”.