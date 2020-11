Il 12 dicembre e il 16 gennaio open day online e in presenza, in rispetto delle norme anti covid, del Liceo artistico Apolloni di Fano

Docenti, alunni e personale scolastico saranno lieti di fare accoglienza (in presenza oppure on line, nel rispetto delle normative Covid), per illustrare i percorsi formativi dell’istituto Apolloni di Fano!

OPEN DAY Liceo Artistico Apolloni (via Dei Lecci,8 – quartiere San Lazzaro) ore 15,00/18,00 : sabato 12 dicembre 2020 /sabato 16 gennaio 2021.