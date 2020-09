Prosegue l’attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, condotta a Pesaro dalla Polizia di Stato, con il supporto di Unità specializzate del Distaccamento Cinofili della Polizia di Stato di Falconara, in quei luoghi ritenuti potenzialmente più esposti per quanto concerne lo spaccio e la consumazione delle sostanze in questione.

In tale ambito, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti intervenivano presso il parco cittadino denominato Orti Giuli, identificando alcune persone. Nella circostanza il cane antidroga Ermes si soffermava su una ragazza, appena diciottenne, che subito consegnava parte di un c.d. “spinello” che teneva in mano. Gli agenti, in considerazione del fatto che il cane continuava a segnalare la giovane, decidevano di approfondire il controllo rinvenendo, all’interno di un marsupio che la stessa portava in spalla, 17 dosi di hascisc, per un peso complessivo di grammi 8 circa e la somma contante di 125 euro. La perquisizione estesa all’abitazione della sospettata, portava al rinvenimento di ulteriori 4 grammi circa di hascisc, di un bilancino elettronico di precisione e della somma di 290 euro, ritenuta compendio di spaccio.

Per quanto sopra la diciottenne veniva indagata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dello stesso servizio, in un’altra zona dello stesso parco, il cane antidroga Edox rinveniva, fra il fogliame, un pezzo di hascisc del peso di 17 grammi circa.

Lo stesso personale Polstato estendeva poi l’attività anche al Parco Miralfiore e al Parco delle Rimembranze ove venivano identificati numerosi cittadini italiani e stranieri, che vi sostavano, senza però rinvenire altra droga o rilevare irregolarità.