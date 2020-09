Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Fano ha concluso un’operazione di contrasto al fenomeno dei furti ai danni degli esercizi commerciali di Fano.

In particolare, gli agenti del Commissariato fanese, coordinati dal Dirigente Stefano Seretti, traevano spunti investigativi dalle analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadina, attività questa svolta in collaborazione con il locale Comando di Polizia Locale, interagendo anche con i responsabili delle varie agenzie di sicurezza dei principali centri commerciali presenti in zona Bellocchi di Fano.

In tale contesto poliziotti, al termine di un’indagine relativa ad alcuni furti verificatisi nel corso dell’estate e nei primi giorni del corrente mese di settembre, traevano in arresto 7 persone appartenenti a tre distinte bande specializzate in tali reati, consumati all’interno di negozi durante l’orario di apertura.

In particolare, la prima banda, composta da soggetti provenienti dal Sudamerica, veniva intercettata nella flagranza di un furto realizzato nello scorso mese di luglio all’interno del centro commerciale Fano Center. Nell’occasione due dei predetti ladri, che nella circostanza avevano asportato vari occhiali e altra merce per un valore di 15.000 euro, dopo un inseguimento in auto terminato a Pesaro, venivano bloccati, mentre il terzo si dava alla fuga.

Le successive indagini consentivano di identificare anche quest’ultimo componente, anch’egli sudamericano, che rintracciato a Roma nei giorni scorsi, veniva tratto in arresto su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pesaro.

La seconda banda, invece, composta da due cittadini rumeni, nello scorso mese di agosto, consumava il furto di numerosi articoli griffati all’interno del succitato centro commerciale, venendo però intercettata dagli agenti presso il casello autostradale. I due stranieri venivano adi conseguenza tratti in arresto.

Il terzo gruppo, composto da un uomo di nazionalità macedone e da una donna italiana, ritenuti responsabili di numerosi episodi di furto di capi di abbigliamento griffati consumati in più occasioni all’interno della galleria del medesimo centro commerciale, venivano tratti in arresto in nei giorni scorsi. La perquisizione effettuata presso l’abitazione dei due soggetti in questione consentiva di recuperare merce per un valore di circa 500 euro.

Secondo il modus operandi ricostruito dai poliziotti, la donna, dopo aver prelevato più capi d’abbigliamento dagli espositori con la scusa di provarli, entrava nei camerini all’uopo allestiti.

Qui veniva raggiunta dal complice che rompeva i sistemi antitaccheggio ed occultava la refurtiva dentro un capiente zaino asportandola.