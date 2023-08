Operazione Estate Insieme in Sicurezza, controlli ad Ancona

Continua il progetto “Estate insieme in sicurezza” avviato, avviato dal Questore di Ancona, attraverso l’attività dei Poliziotti dei lidi e con l’attività delle moto d’acqua. I primi sono Debora e Gennaro, Poliziotti di prossimità della Questura, hanno preso personalmente contatti con tutti gli stabilimenti balneari della zona di Portonovo, del Passetto e di Palombina. Durante i loro servizi presentano la figura del Poliziotto dei lidi e lasciano il relativo recapito telefonico, da utilizzare per qualsiasi richiesta d’informazione o segnalazione di problematiche che non rivestano il carattere d’urgenza (essendo in questo caso necessario contattare il numero unico di emergenza 112). Anche nella giornata di ieri gli Agenti hanno proseguito nell’attività, soffermandosi in particolare nella zona di Portonovo.

Tutti i gestori dei lidi contattati da Debora e Gennaro hanno espresso un vivo ringraziamento per l’attività svolta e per la costante presenza delle pattuglie della Polizia, che rappresenta un fondamentale deterrente per la realizzazione di attività criminose lungo il litorale. Per quanto riguarda gli specialisti del mare a bordo delle moro d’acqua della Polizia di Stato, due provengono dal Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia ed un altro dalla Questura di Ancona. L’idea del Questore Capocasa è stata quella di impiegare questi mezzi, maneggevoli e veloci, per servizi di pattugliamento del litorale marchigiano, da nord a sud. Le “volanti del mare” vigilano costantemente sulla balneazione, dando supporto ai natanti ed ai bagnanti eventualmente in difficoltà, fornendo il loro prezioso aiuto anche ai bagnini. Il servizio, già attivo da diverse settimane, ha riscosso grande successo tra i turisti, cittadini, gestori dei lidi, imprenditori del turismo e categorie economiche.

Si tratta di un aiuto fondamentale per chi quotidianamente è chiamato a gestire la sicurezza di bagnanti e diportisti, in grado di esserci sempre, anche quando le condizioni marittime sono difficoltose.

