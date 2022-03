Operazione Euro Green Pass, cinque arresti ad Ancona

In seguito all’esito degli ulteriori sviluppi investigativi riguardanti l’operazione convenzionalmente denominata “€uro Green Pass” che, ad oggi, ha visto come epilogo l’applicazione di n. 85 misure cautelari, nella mattinata odierna i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, hanno eseguito ulteriori n. 5 misure cautelari dell’obbligo di dimora, aggravata dal divieto di uscire di casa dalle ore 21.00 alle ore 06.00 e l’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., emesse dal GIP di Ancona a carico di altrettanti indagati per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico continuati, commessi in concorso al fine di ottenere l’indebito rilascio della certificazione c.d. green pass.

Contestualmente è stata eseguita la misura cautelare reale del sequestro preventivo fino alla somma di euro 4.500 a carico del principale indagato della vicenda corruttiva, tuttora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 10 Gennaio scorso.

Loading...