Ora che siamo soli: presentazione del libro d’esordio di Margherita Forconi

Sabato 4 febbraio alle 17:30 nella suggestiva Sala Cesanelli dell’Arena Sferisterio di Macerata ci sarà la presentazione in anteprima del libro d’esordio di Margherita Forconi “Ora che siamo soli”. La giovane autrice dialogherà, dopo i saluti dell’assessore al Turismo, Sport ed Eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi, con l’editore Simone Giaconi.

Il libro tratta il disagio giovanile accentuato dall’esperienza di isolamento sperimentata durante la pandemia dalla fascia d’età, quella adolescenziale, che più brama rapporti sociali. “Ora che siamo soli”, una storia autobiografica, vuol rappresentare un momento di riflessione per i tanti giovani che possono riconoscersi nelle situazioni trattate tra le pagine e quindi trovare uno sprone per riscattarsi da momenti di estrema fragilità.

“Di fronte alle decisioni vere della vita, quelle che determinano chi sei e chi sarai, si è sempre soli.

Non contano gli amici, men che meno i genitori. Così si è soli nel decidere se mangiare o no, se farsi del male o no, se vivere o morire. Questa, purtroppo, non è una fiaba: non ha un lieto fine. È il racconto di due strade di dolore: quella della mia amica e la mia. Ognuna di noi due ha fatto le sue scelte, entrambe devono essere rispettate. Apparteniamo ad una generazione vessata da una società che mette l’immagine e la performance prima della persona, svilita da due anni di solitudine, oppressa da un futuro che sembra quasi inesistente. Signori benpensanti, spero non vi dispiaccia, ma questa è la nostra storia, il nostro dolore: dategli la dignità che merita”.

Margherita Forconi, nata il 12 marzo 2003 nelle Marche, attualmente studia Lettere Antiche presso l’Università degli Studi di Padova.

Appuntamento all’Arena Sferisterio (Sala Cesanelli), Piazza Nazario Sauro, Macerata. Ingresso gratuito.