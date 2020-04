Ore 18 | 333 morti: incremento in rialzo. Malati: 290 in meno di ieri

Sono 26.977 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 333. Domenica l’incremento era stato di 260.

Sono 105.814 i pazienti positivi accertati finora, con una diminuzione rispetto a ieri di 290. Domenica si era invece registrato un aumento degli “attualmente positivi” pari a 256.

Sono 66.624 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.696. Domenica l’incremento era stato di 1.808.

Il numero dei positivi accertati finora, compresi morti, malati e guariti, ha toccato quota 199.414, con un aumento rispetto a ieri di 1.739 unità.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Intanto, prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e, per la prima volta dal 16 marzo il numero scende, sotto i duemila.

A oggi sono infatti 1.956, ossia 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri (numero più alto da inizio emergenza) e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare (782 in più di ieri).

Dai dati della Protezione civile è anche emerso che sono 35.441 i malati in Lombardia (275 in più rispetto a ieri), 12.225 in Emilia-Romagna (-116), 15.508 in Piemonte (-11), 8.860 in Veneto (-278), 5.983 in Toscana (-86), 3.580 in Liguria (+100), 3.310 nelle Marche (+2), 4.562 nel Lazio (-11), 2.877 in Campania (-47), 1.707 nella Provincia di Trento (+25), 2.912 in Puglia (-25), 1.258 in Friuli Venezia Giulia (+10), 2.123 in Sicilia (+16), 2.030 in Abruzzo (-38), 940 nella provincia di Bolzano (-54), 287 in Umbria (-9), 776 in Sardegna (-7), 782 in Calabria (-15), 235 in Valle d’Aosta (-19), 217 in Basilicata (-2), 200 in Molise (+0).

Per quanto alle vittime, se ne registrano 13.449 in Lombardia (+124), 3.431 in Emilia-Romagna (+45), 2.878 in Piemonte (+55), 1.344 in Veneto (+29), 795 in Toscana (+17), 1.128 in Liguria (+14), 884 nelle Marche (+5), 397 nel Lazio (+8), 352 in Campania (+7), 407 nella provincia di Trento (+2), 405 in Puglia (+6), 271 in Friuli Venezia Giulia (+7), 231 in Sicilia (+3), 299 in Abruzzo (+4), 270 nella provincia di Bolzano (+1), 65 in Umbria (+1), 109 in Sardegna (+0), 83 in Calabria (+3), 133 in Valle d’Aosta (+2), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0).

Ad oggi sono stati effettuati 1.789.662 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.237.317 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 32.003.