Ore 18, 454 morti (24.114) in rialzo. Positivi 20 in meno

Sono 24.114 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 454. Domenica l’incremento era stato di 433.

108.237 sono i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 20. Domenica si era invece registrato un incremento di 486.

Oggi si è registrato un decremento, sia pure lieve, rispetto al giorno precedente.

Sono 48.877 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.822. Domenica l’incremento era stato di 2.128.

Il numero delle persone per cui si è accertato che hanno contratto il coronavirus ha quindi toccato quota 181.228.

Inoltre, risultano oltre 943.151 gli italiani che sono stati sottoposti a tampone per il Covid-19.

A fornire i dati sono stati i responsabili della Protezione civile a Roma oggi intorno alle 18.

Dai dati della Protezione civile è poi emerso che sono 34.587 i malati in Lombardia (90 in più rispetto a ieri), 13.522 in Emilia-Romagna (-30), 14.557 in Piemonte (+87), 10.061 in Veneto (-149), 6.568 in Toscana (+72), 3496 in Liguria (+6), 3.212 nelle Marche (+30), 4.365 nel Lazio (+44), 3.019 in Campania (-3), 1.929 nella Provincia di Trento (-42), 2.810 in Puglia (+24), 1.190 in Friuli Venezia Giulia (-147), 2.210 in Sicilia (+8), 2.062 in Abruzzo (+75), 1.540 nella provincia di Bolzano (-26), 424 in Umbria (-12), 854 in Sardegna (-10), 828 in Calabria (-16), 548 in Valle d’Aosta (-14), 242 in Basilicata (-5), 213 in Molise (-2).

In merito alle vittime, se ne registrano 12.376 in Lombardia (+163), 3.079 in Emilia-Romagna (+56), 2.409 in Piemonte (+78), 1.112 in Veneto (+25), 667 in Toscana (+30), 957 in Liguria (+29), 822 nelle Marche (+15), 349 nel Lazio (+8), 309 in Campania (+5), 366 nella provincia di Trento (+6), 326 in Puglia (+10), 239 in Friuli Venezia Giulia (+14), 203 in Sicilia (+3), 263 in Abruzzo (+5), 249 nella provincia di Bolzano (+4), 58 in Umbria (+0), 86 in Sardegna (+0), 75 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+2), 24 in Basilicata (+0), 18 in Molise (+1).

I tamponi complessivi effettuati sono 1.398.024, 41.483 più di ieri.

Quasi 661mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.