Ore 18, oltre 30 mila morti in Italia. Malati: 1663 in meno di ieri

I morti in Italia con coronavirus hanno superato le 30 mila unità (30.201), con un aumento rispetto a ieri di 243. Giovedì l’incremento era stato di 274.

I positivi accertati finora sono 87.961, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.663. Giovedì il decremento era stato di 1.904.

Sono 99.023 i positivi e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.747. Giovedì l’incremento era stato di 3.031.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, compresi morti, malati e guariti, ha toccato quota 217.185 con un aumento rispetto a ieri di 1.327.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Prosegue anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.168 i pazienti nei reparti (143 in meno di ieri). In Lombardia sono 400 (80 meno di ieri).

Le persone ricoverate con sintomi sono 14.636, con una diminuzione rispetto a ieri di 538.

Le persone in isolamento domiciliare sono 72.157, con una diminuzione rispetto a ieri di 982.

La Lombardia oggi ha fatto registrare 634 casi totali (morti, malati e guariti) di coronavirus in più rispetto a ieri. Sono poco meno del 50% dell’incremento giornaliero in tutta Italia.