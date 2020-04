Ore 18:00, 602 morti in Italia: in rialzo (21.067). Nuovi casi 675 (162.488)

Sono 21.067 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 602 unità. Lunedì l’incremento era stato di 566.

Salgono a 104.291 i positivi accertati e malati di coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 675. Lunedì l’incremento era stato di 1.363.

Sono 37.130 i positivi accertati finora e guariti dopo avere contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 1.695. Lunedì l’incremento era stato di 1.224.

Il numero dei contagiati totali da coronavirus, compresi morti, malati e guariti, arriva a quota 162.488, con un incremento rispetto a ieri di 2.972.

I dati sull’emergenza coronavirus sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Sembra che la diffusione del Covid-19 in Italia rallenti, ma non in Lombardia.

Dai dati della Protezione civile è infatti emerso che sono 32.363 i positivi e malati in Lombardia (428 in più rispetto a ieri), 13.778 in Emilia-Romagna (-40), 13.055 in Piemonte (+290), 10.736 in Veneto (-30), 6.352 in Toscana (+95), 3.466 in Liguria (+101), 3.095 nelle Marche (+15), 4.022 nel Lazio (+102), 3.094 in Campania (+32), 2.082 a Trento (+2), 2.552 in Puglia (+40), 899 in Friuli Venezia Giulia (-408), 2.071 in Sicilia (+21), 1.800 in Abruzzo (+22), 1.564 nella provincia di Bolzano (+27), 622 in Umbria (-3), 900 in Sardegna (-14), 816 in Calabria (+25), 559 in Valle d’Aosta (-23), 265 in Basilicata (-5), 200 in Molise (-2). In merito alle vittime, se ne registrano 11.142 in Lombardia (+241), 2.705 in Emilia-Romagna (+90), 1.927 in Piemonte (+101), 906 in Veneto (+24), 538 in Toscana (+20), 793 in Liguria (+33), 728 nelle Marche (+15), 300 nel Lazio (+16), 260 in Campania (+12), 310 nella provincia di Trento (+10), 278 in Puglia (+11), 206 in Friuli Venezia Giulia (+4), 175 in Sicilia (+4), 232 in Abruzzo (+8), 214 nella provincia di Bolzano (+2), 53 in Umbria (+1), 89 in Sardegna (+5), 68 in Calabria (+1), 118 in Valle d’Aosta (+3), 19 in Basilicata (+1), 15 in Molise (+0).

I tamponi complessivi effettuati sono 1.073.689, oltre 26mila in più di ieri.

Degli oltre un milione di tamponi circa 525mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.