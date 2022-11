Osimo, al Teatrino Campana debutta lo spettacolo Majakovskij

Osimo – Debutterà a Teatrino Campana giovedì 1 dicembre alle ore 21.15 per la rassegna ALTRA SCENA, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, il monologo Majakovskij con la regia di Andrea Anconetani e l’attrice Francesca Lattanzio.

13 maggio 1929. La giovane attrice Veronika incontra un uomo che le cambierà radicalmente la vita. Si tratta del poeta Vladimir Majakovskij. Lui è un intellettuale all’apice della fama; un’autorità indiscussa, lei una ragazzina appariscente e un po’ ingenua. La scintilla scatta inevitabile. Veronika, sposata troppo giovane con un uomo che non condivide con lei quasi nulla, diventa la donna segreta del poeta. Dopo un breve periodo iniziale in cui il rapporto tra i due vive momenti di intensa inizia però una spirale distruttiva che li risucchia In un vortice di incontri, partenze, confessioni, litigi.

Un periodo fosco e difficile che termina il 14 aprile del 1930 con il suicidio del poeta. La morte di Majakovskij segna indelebilmente la vita di Veronika provocandole un trauma spaventoso dal quale per molto tempo non riesce a risollevarsi.

Solo 8 anni dopo quell’evento, su sollecitazione delle autorità sovietiche, scrive le memorie dalle quali è stato tratto il nostro monologo. E anche quelle memorie seguono un destino baro. Troppo lontane, nella loro autenticità, dalla sciatta vulgata che la Russia staliniana appronta per celebrare, come un monumento, una delle sue voci letterarie più problematiche esse rimangono sepolte nel dimenticatoio per mezzo secolo, custodite dal 1938 nei fondi del Museo Majakovskij vengono pubblicate soltanto alla fine degli anni ‘80 e sono tutt’ora pagine rare.

