Osimo, presentata la stagione concertistica dell’Accademia d’arte lirica

La stagione concertistica 2022-2023 dell’Accademia d’Arte Lirica offrirà sei appuntamenti al Teatro La Nuova Fenice, da dicembre a giugno, e avrà per protagonisti le giovani voci della storica istituzione osimana. La campagna abbonamenti si aprirà il 2 novembre, presso la biglietteria del Teatro La Nuova Fenice.

Si comincia venerdì 16 dicembre, con il consueto “Canto di Natale”, per poi proseguire il 22 gennaio con “100 anni Maria Callas”, un evento che celebra la più famosa tra le dive del Novecento. Per domenica 26 febbraio, si propongono arie, duetti e scene da opere del “Belcanto Italiano”, mentre domenica 26 marzo, “Opera buffa/Opera seria” offre una carrellata di scene dal melodramma tra Settecento e Ottocento. Per chiudere due appuntamenti tradizionali: domenica 16 aprile, “I canti della loro terra”, un vero e proprio viaggio intorno al mondo con le musiche delle nazioni di provenienza degli allievi dell’Accademia, e “Opera in concerto”, venerdì 9 giugno, evento che chiude l’anno accademico ed è dedicato ai generosi donatori che offrono borse di studio ai giovani cantanti, nell’ambito del programma “Adotta una voce”.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere dal 2 al 7 novembre e dal 9 al 15 novembre presso la Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice dalle ore 16.00 alle ore 20.00.