Osimo, presentazione del libro “L’Atleta Interiore”

Si terrà sabato 11 dicembre a Palazzo Campana a Osimo alle ore 10.30 la presentazione del volume di Franco Rossi, cofondatore di Incoaching, e di Luciano Sabbatini, mental coach di Gianmarco Tamberi, sul coaching e il mental training applicati allo sport, edito da Franco Angeli nel 2021.

In ogni atleta si cela l’Atleta Interiore. È costituito da pensieri ed emozioni, da sensazioni e percezioni, da capacità e competenze in un sistema capace di essere la fonte potenziante o depotenziante di ogni espressione sportiva. Una dimensione interiore che deve essere considerata in allenamento così come in gara, sia nello sport giovanile sia nell’alto livello.

Grazie alla completezza dei temi trattati in questo testo, l’allenatore impara a vedere l’atleta nel suo insieme oltre i suoi risultati, acquisendo la consapevolezza, le conoscenze e gli strumenti utili a rapportarsi efficacemente con tutto il suo potenziale, espresso e inespresso, ottimizzando la prestazione sportiva e il suo percorso verso l’autorealizzazione e la felicità. Un libro dedicato agli allenatori, ma ricco di spunti di riflessione e suggerimenti anche per atleti e mental coach.

Oltre agli autori interverranno il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini e il Presidente Coni Marche Fabio Luna. Parteciperà il maestro di Karate Yuri Bregoli.

Modera Luca Falcetta.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, del Comune di Osimo e del Coni Marche, è accreditata come corso di formazione per docenti (Codice SOFIA 67635).

L’ingresso è gratuito con obbligo di Green Pass.