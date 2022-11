Osimo, presentazione del libro per ragazzi di Elisa Caporalini “Il Mondo Accanto”

Domenica 27 novembre alle ore 17 al FROLLA Bar a San Paterniano di Osimo, Via XVII Luglio, 16, ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo libro per ragazzi di Elisa Caporalini “Il Mondo Accanto” (Giaconi Editore).

Ispirato al magico mondo del Microbiscottificio FROLLA di Osimo (AN), che crea biscotti artigianali dal gusto unico grazie al prezioso aiuto e alla sfrenata passione di ragazzi con disabilità, è un viaggio tutto da scoprire all’interno di un bicchiere di latte.

“Benvenuti nel fantastico mondo di Accanto, ragazzi!” iniziò Mr. Cookie dopo essersi sistemato il cappellino in testa. “Sarò felice di farvi da cicerone e vi racconterò tutto quello che vedremo in questo viaggio.

Faremo delle tappe e vi farò conoscere un sacco di posti meravigliosi e belle persone. Siete pronti?”.

Tutti i bambini desiderano avere intorno persone che vogliano loro bene, vogliono far parte di una famiglia e di un gruppo in cui si sentono amati. È solo conoscendo la persona che abbiamo davanti che ciò può essere fatto al meglio. È valorizzando le differenze, non negandole, che questo obiettivo può essere raggiunto”.

L’autrice Elisa Caporalini nasce ad Osimo (AN) il 26 maggio 1979. Cresce tra la pallavolo, l’amore per i libri e il volontariato. Ed è proprio in questo mondo che conosce Gian-Luca, si sposano giovanissimi e da questa unione nascono due splendidi bambini. Nonostante il lavoro di impiegata amministrativa trova il tempo da dedicare agli altri fino a fare del volontariato una vera e propria scelta di vita che le permette anche a realizzare il suo sogno più grande: la sua prima pubblicazione “Frolla, biografia di un sogno”. Da quel momento non si è più fermata a scrivere e così è stato inaugurato anche il Frollablog, un progetto ambizioso ed importante per dare il giusto spazio a chi spazio non ne ha. Contemporaneamente cerca di crescere, partecipa a diversi corsi di scrittura creativa e si allena scrivendo le recensioni dei libri che legge, nel suo personale blog “Il cuore pensante di Elisa”.

