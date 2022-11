Ostra: Intesa Sanpaolo dona 15 computer per le scuole alluvionate

Ostra (Ancona) – 15 personal computer da utilizzarsi presso i plessi scolastici cittadini, in particolare il “Don Morganti” di Pianello di Ostra particolarmente colpito dall’alluvione, ma anche da darsi in dotazione agli studenti di quelle famiglie che nei terribili avvenimenti dello scorso settembre hanno perso in parte o addirittura del tutto le loro abitazioni. Queste le finalità cui saranno destinati i pc recentemente donati da Intesa Sanpaolo, con il fondamentale tramite della locale Pro Loco, all’Istituto Comprensivo di Ostra.

“Questa dotazione si inserisce nel ruolo di supporto a 360 gradi che il nostro Istituto si pone di svolgere rispetto alle esigenze scolastiche e formative degli studenti del territorio dopo la terribile alluvione di settembre – ha spiegato la Dirigente Scolastica, Marilena Andreolini -. Per lo più i pc donati da Intesa Sanpaolo, cui va il nostro ringraziamento, saranno utilizzati presso la Scuola Primaria “Don Morganti” di Pianello profondamente segnata dall’alluvione e presso la Primaria “Crocioni”. Ma anche per gli studenti che nell’alluvione hanno perso i pc con i quali studiavano vi sarà l’opportunità di avere in comodato d’uso uno di questi computer”.

“Come prima banca in regione con una presenza storica e radicata in questo comprensorio non potevamo che avvertire sin da subito la responsabilità di contribuire quanto più possibile alla ripresa dei territori colpiti dai fatti dello scorso settembre – ha spiegato Riccardo Corbelli, Direttore Area Retail Ancona di Intesa Sanpaolo -. Questa donazione vuole essere un ulteriore tassello della vicinanza alle comunità locali anche in termini sociali e di solidarietà, oltre che per quanto riguarda il supporto al tessuto economico”.

Già all’indomani dell’alluvione di settembre Intesa Sanpaolo era infatti stato il primo istituto ad attivarsi, mettendo a disposizione un plafond di 200 milioni di euro per tutte quelle realtà colpite e necessitanti di sostegno finanziario immediato, nonché prevedendo la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dal maltempo.

Presenti alla consegna, tenutasi presso il plesso della Secondari “Menchetti”, anche il Presidente della Pro Loco Egidio Muscellini, la docente e collaboratrice della dirigente scolastica Manuela Pieroni e il direttore della filiale ostrense di Intesa Sanpaolo Alberto Paradisi.

La donazione dei 15 personal computer rigenerati si inserisce nell’ambito del progetto di Intesa Sanpaolo “Donare per non sprecare”: iniziativa con la quale il Gruppo si impegna a coniugare solidarietà e sostenibilità donando alle organizzazioni no profit dotazioni tecnologiche mobili, arredi dismessi ma ancora perfettamente funzionanti, che vengono messi a disposizione del Terzo Settore per renderne più efficiente l’organizzazione o a supporto dei propri assistiti.