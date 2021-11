Ostra: Per Terra, al via le iscrizioni per partecipare

Per Terra (Passi Curiosi in Festa) a Ostra il 28 Novembre è pronta ad accogliere le iscrizioni per partecipare alle tante attività in programma, tutte gratuite.

Da mattino a tardo pomeriggio, numerose sono le iniziative organizzate per conoscere il territorio di Ostra nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, delle tradizioni rurali e del caratteristico centro storico.

Ci saranno dal mattino percorsi guidati a piedi, in bici e a cavallo, siti d’interesse storico/religioso aperti al pubblico, laboratori creativi e didattici per i più piccoli, pacchetti turistici offerti dalle diverse strutture ricettive e il Convegno dedicato all’avifauna selvatica con il Dott. Gianluca Tiroli. La ricca giornata si concluderà con un una golosa merenda alla “Lanterna Verde” sede Proloco Ostra.

Come si partecipa a Per Terra ?

E’ necessario scaricare l’Applicazione “Per Terra” dai diversi store dei nostri smartphone, con la quale ci si dovrà iscrivere per partecipare alle attività e alla merenda.

Uno strumento essenziale e semplice creato dall’Associazione Per Terra con la TecnoDataSystem di Corinaldo, un uso forse più intelligente della tecnologia a disposizione, che faciliterà tutti i viandanti presenti e dove sarà facilmente consultabile ogni singolo appuntamento della manifestazione nel pieno rispetto del distanziamento e normativa COVID 19 vigente, quindi per le attività al chiuso è necessario il Green Pass.

Per partecipare a Per Terra è quindi necessario scaricare ed iscriversi nella APP e prenotare il posto.

“Entusiasmo del Coordinatore del Progetto Per Terra Giuseppe Falcinelli, che ora, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Ostra e del Comune, vede crescere questo progetto anche nel territorio e con la gente di Ostra.

Siamo partiti proprio dal censimento del territorio, per meglio interpretarlo, valorizzarlo, promuoverlo, partendo da una giornata di festa. Fondamentale il supporto tecnologico:

L’app, una volta scaricata (gratuitamente) offre la possibilità di conoscere le proposte di Per Terra direttamente dallo smartphone del potenziale fruitore ed è sempre con lui in ogni occasione, Socio, Partecipante, Cittadino o Turista in visita al territorio.

Il software fornisce dettagliatamente le varie iniziative e le relative schede con le informazioni necessarie:: i percorsi, le eventuali difficoltà, dove mangiare e dormire se si viene da fuori regione, le tipicità, le mappe del territorio, i contatti con le Guide, e gli accompagnatori, oltre l’immediato contatto e la navigazione fino alle attività aderenti e gli operatori economici etc.

E’ organizzata in modo semplice ed intuitivo, offre aggiornamenti in tempo reale ed è anche sostenibile poiché elimina i costi di stampa e distribuzione.

Chi vuole aderire all’iniziativa che interessa, si registra, specifica i componenti del nucleo familiare che desiderano partecipare, sceglie l’attività preferita ed il gioco è fatto!

Se si desidera cambiare attività oppure si è impossibilitati nel partecipare per imprevisti di vario genere, con l’app tutto è facilmente e velocemente modificabile.

In tal modo gli organizzatori, gli accompagnatori e le Guide/Educatori previsti saranno immediatamente a conoscenza della natura e del numero dei partecipanti, riuscendo, di conseguenza, a modulare l’attività nel migliore dei modi.

L’applicazione ha permesso anche la gestione ed il rispetto della normativa COVID19 che ha inficiato il recente modello organizzativo di eventi ma anche delle singole attività commerciali, di cui App Per Terra è vetrina commerciale durante l’anno sia per i residenti sia per i turisti. Un sistema per fare rete tra le varie risorse del territorio.

Un metodo per ricollegarsi alla natura, limitando l’abuso di tecnologia, valutandola, peraltro, in maniera sostenibile, consapevole ed intelligente.”

Segna la data: 28 novembre 2021 a Ostra -AN

Seguici con tutti gli aggiornamenti e informazioni su: www.per-terra.it

