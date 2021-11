Ostra: “Per Terra” (Passi Curiosi in Festa) la manifestazione dal risultato sorprendente

Sono passati pochi giorni dalla prima edizione di “Per Terra, passi curiosi in Festa” realizzata nel territorio di Ostra, in collaborazione con la Proloco locale e con il patrocinio del Comune di Ostra.

Il clima autunnale, che ha caratterizzato l’intera manifestazione, ha permesso di vivere al meglio, le tante e diverse iniziative organizzate nell’arco della giornata.

Famiglie e ragazzi in pochi giorni hanno preso d’assalto le prenotazioni disponibili nell’APP Per Terra: l’applicazione ha concretamente permesso lo svolgimento della manifestazione nel miglior modo possibile.

Dalle prime ore del mattino di Domenica 28 novembre, fino al tardo pomeriggio, i numerosi viandanti presenti hanno camminato a piedi e percorso in bici, i variegati percorsi immersi nel paesaggio ostrense, unitamente ai laboratori creativi e culturali che hanno ottenuto il “sold out” grazie alla partecipazione di famiglie e bambini.

La manifestazione si è conclusa nel centro storico, dove la gustosa merenda preparata dallo staff della Proloco è stata accompagnata dagli stornelli del gruppo folcloristico “La Damigiana”.

Un Grazie di Cuore è doveroso a tutti i partecipanti che hanno aderito con il vero spirito dell’escursionista, alle guide AIGAE, agli accompagnatori ed educatori di questa stupenda manifestazione e al volontariato di Ostra che ha aderito al progetto .

“Ma l’intento del Branco di Per Terra è di continuare, coinvolgendo altri Comuni ed ideando nuovi percorsi, laboratori, iniziative: sempre nello spirito di vivere all’aria aperta facendo attività nella natura, nel rispetto dell’ambiente, del territorio, valorizzando le realtà agricole ed artigiane locali, i relativi prodotti enogastronomici e manifatturieri, mettendo altresì in risalto le bellezze artistiche e culturali dei diversi territori.

Passione e professionalità dei componenti di Per Terra e dei loro collaboratori saranno sempre presenti e profuse al massimo; un valido aiuto sarà continuamente fornito dall’App Per terra, software “tecnologicamente sostenibile” costantemente aggiornato, che consentirà di rimanere informati, in tempo reale e permetterà di diventare soci dell’Associazione in pochi, semplici, intuitivi passaggi.

Essere Soci di Per Terra permetterà di prendere parte ad ogni singola iniziativa ideata ma, soprattutto, dimostrerà di sentire e condividere sentimenti e passioni comuni rivolte all’amore e rispetto dell’ambiente, della salute psicofisica e dei buoni e sani rapporti, tornando ad essere comunità.

Passi Curiosi In Festa.

Tutti, vicini e lontani, abitanti di questo piccolo puntino azzurro nell’immensità dell’Universo, che chiamiamo Terra ed è la nostra casa, l’unica che abbiamo.

Sforziamoci, per quanto possibile, di averne cura.”