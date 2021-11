PalaFolli di Ascoli Piceno: “La Bella e la Bestia”, 9 dicembre

Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17:30 al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno andrà in scena lo spettacolo per bambini e ragazzi “La Bella e la Bestia”. Sul palco del teatro ascolano saliranno gli attori de “Il Teatro dei Navigli” di Abbiategrasso-Milano che, nell’ambito della loro tournée nel centro Italia, non hanno voluto tralasciare Ascoli e offrire ai più piccoli e alle loro famiglie un’avventurosa esperienza nelle vicissitudini di Belle.

Il Centro di Produzione, Formazione e Organizzazione Teatro dei Navigli è diretto da Luca Cairati e nasce da vent’anni di esperienza del Festival Internazionale “Le Strade del Teatro”. Le principali attività che svolge sono corsi di formazione, progetti didattici, seminari, convegni e attività di ricerca oltre all’organizzazione di festival e rassegne teatrali. E’ molto attivo anche nella produzione e distribuzione di spettacoli ed eventi teatrali, in particolar modo nel settore ragazzi.

Lo spettacolo che giovedì 9 dicembre realizzeranno al PalaFolli di Ascoli Piceno è liberamente ispirato alla fiaba originale “La Belle et la Bête” di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ed è scritto e diretto da Luca Cairati. I protagonisti sono Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo e Davide Najjar. Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo, la cui essenza rimane intatta. Per questa originale rivisitazione la regia ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo pubblico!

Lo spettacolo è consigliato ai bambini dai 4 anni in su e alle loro famiglie, è una commedia ricca di emozioni, divertimento e insegnamenti importanti. All’interno, infatti, di un momento ludico e coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli

spettatori, quali l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, della fallacia dell’apparenza e dell’importanza della nobiltà d’animo.

La visione dello spettacolo induce il bambino a stimolare la propria fantasia, a indagare il proprio

potenziale creativo e immaginario. Si immedesima all’interno di un viaggio di una persona di buon cuore, che con gentilezza, amore e coraggio, andrà incontro ad un gran lieto fine. Non è facile per Belle arrivare ad essere felice e contenta, al fianco del suo principe; ma con tenacia, forza d’animo e

benevolenza raggiungerà la felicità. Dev’essere per il piccolo spettatore un messaggio importante, che può acquisire vivendo una storia: la generosità paga sempre, bisogna essere gentili e avere coraggio.

“La Bella e la Bestia” andrà in scena giovedì 9 dicembre alle ore 17:30. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita presso la biglietteria del PalaFolli teatro (0736-352211).

Prezzi: bimbi e ragazzi € 5,00 – adulti € 8,00

Info: 0736 35 22 11 (anche whatsapp) oppure [email protected]

Ingesso con Green Pass.

