Palazzo Campana di Osimo, presentazione libro “La prima goccia”

Osimo – Nell’ambito della rassegna “CONVERSAZIONI D’AUTORE AL CAMPANA” sarà presentato sabato 18 febbraio alle ore 17.00 a Palazzo Campana il libro scritto a quattro mani da Musa Darboe e Francesco Moglianesi LA PRIMA GOCCIA, pubblicato da Zefiro edizioni.

Gli autori racconteranno il viaggio alla ricerca del futuro che Musa Darboe (che sarà in collegamento da Stoccolma dove oggi vive) affronta lungo le rotte dei migranti: dalle strade di terra di un villaggio del Gambia a quelle tracciate dai pick-up sulle sabbie del Sahara, dall’orrore dei lager libici al dramma dei barconi che attraversano il Mediterraneo.

In Italia il suo cammino si trasforma in una storia di integrazione e accoglienza, contraddistinta da un forte impegno nel volontariato e nella vita sociale di una città delle Marche. Oggi vive in Svezia, dove intende riprendere gli studi per diventare avvocato.

Spinto dal desiderio di realizzare i propri sogni, Musa ha superato momenti difficili e conquistato traguardi sempre più ambiziosi, trasformando il dolore in forza e la paura in amore.

Con straordinaria sensibilità, Francesco Moglianesi ha raccolto i suoi ricordi e le sue testimonianze scritte, trasformando la cronaca di una vita in una narrazione universale ricca di momenti poetici e letterari.

La prima goccia è un romanzo che dona speranza, come la stagione delle piogge che bagna la terra con la promessa della vita.

