Pallavolo, ufficializzazione dei calendari di serie A

Ufficializzato il calendario della serie A3 2020/21. Per la Videx niente derby. Esordio interno con Modica il 18 ottobre, si chiude a Pineto il 28 marzo.

La stagione 2020/21 prende sempre più forma con l’ufficializzazione dei calendari di serie A. Poche le novità nel giovanissimo format di A3 rispetto alla scorsa edizione. Confermati i gironi bianchi e blu a dividere lo stivale nazionale in due macro aree, centro-nord e centro-sud, per un totale di 24 formazioni ai nastri di partenze (12 per ciascun girone). Nessuna retrocessione in serie B e due pass per la serie A2 da staccare ai playoff, la cui formula è ancora da definire.

Un torneo che per la seconda volta vedrà il volley marchigiano diviso in due. Dopo il forfait di Civitanova, la principale novità riguarda la Med Store Macerata dell’ex Snippe che prenderà parte al girone bianco insieme alla Virtus Fano. Nel girone blu, orfano del derby, solo la Videx che, ironia della sorte, bagnerà il suo esordio proprio là dove si era prematuramente interrotta la cavalcata dello scorso anno: domenica 18 ottobre 2020 i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi riceveranno la visita dell’Avimecc Modica per un remake del match che lo scorso 1 marzo saltò a causa del lockdown.

La prima trasferta stagionale vedrà invece i grottesi impegnati sul campo della matricola Aci Castello, fresca di acquisizione del titolo dal Leverano, mentre bisognerà attendere la decima giornata per l’incrocio tra Stefano Giannotti ed i suoi ex compagni quando la Videx sarà di scena sul campo di Galatina. Un’altra cenerentola del campionato, Pineto Volley, chiuderà invece il girone di andata di Marchiani e compagni nel match del 27 dicembre al palas di Grottazzolina. Giro di boa previsto per il 10 gennaio 2021 dopo la sosta.