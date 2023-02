Paolo Notari presenta “Alle 21” il nuovo talk show in prima serata su Vera TV

È andata in onda lo scorso venerdì 17, in barba a qualunque scaramanzia, la prima puntata del nuovo talk show marchigiano condotto dal noto giornalista e volto televisivo RAI Paolo Notari, con la regia di Sabino Morra.

“Alle 21” è il titolo del programma, in onda in prima serata ogni venerdì, in cui personaggi di spicco della nostra regione condividono un gustoso scambio di battute sui temi dell’arte, cultura, spettacolo, attualità, politica, spiritualità, musica, informazione, cucina, sport e molto altro.

Un salotto “buono e bello”, come ama definirlo il presentatore Notari, che dopo il debutto della scorsa settimana, ha già conquistato la curiosità e l’interesse di moltissimi spettatori tra le Marche e l’Abruzzo, a diffusione è multiregionale.

Protagonisti d’eccezione: il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini (collegato in esterno), il Presidente di AMAT Piero Celani, L’Assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini, il Consigliere nazionale AIDO Roberto Ciarimboli, l’etno-antropologo Giacomo Recchioni, il prestidigitatore presidente del Club Magico Marchigiano Claudio Gatti e le straordinarie musiciste del quartetto “Nino Rota Ensemble”. Opinionisti e ospiti fissi di ogni puntata: copywriter e cantautore Raffaele Mazzei, l’attrice Paola Giorgi e l’esperto di verde di “Unomattina” Giuseppe Traini.

Una formula collaudata, quella del talk show televisivo, condotta con tono di voce piacevolmente conviviale e la giusta dose di leggerezza anche nell’affrontare argomenti di una certa profondità.

Grande attesa in vista della prossima puntata del 24 febbraio del “salotto più seguito dai marchigiani” che vedrà alternarsi, negli accoglienti studi di “Alle 21”, lo scrittore David Miliozzi che presenterà il libro “Immaginare prima“, scritto a quattro mani con il grande scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, l’osteopata, fisioterapista e docente Paola Giosué con la sua ultima pubblicazione “Autistico a Chi?”, la Dirigente dell’istituto alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli Antonella Canova, il mago Kikko con i suoi giochi d’illusionismo, l’incantevole voce di Laura Anconetani accompagnata dalla band “I Pronipoti”, le coinvolgenti storie marchigiane di Giacomo Recchioni e Paola Giorgi, i consigli botanici di Giuseppe Traini e le colte suggestioni di Raffaele Mazzei.

Il tutto condito con il consueto humor e la prorompente simpatia di Paolo Notari.

“Alle 21”, ogni venerdì sul canale 11 di Vera TV (79 per l’Abruzzo) e in diretta streaming sul sito: veratv.it