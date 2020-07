Paolo Rossi torna in scena al Teatro Comunale di Cagli

Teatro Comunale di Cagli, Martedì 28 luglio 2020 ore 21.00. Paolo Rossi & Anciens Prodiges Band presenta in anteprima “Stand up Shakespeare – Su la testa”.

Paolo Rossi, torna a Cagli martedì 28 luglio alle 21.00, per portare in scena l’anteprima del suo nuovo spettacolo Stand up Shakespeare – Su la testa. L’attore, nato a Monfalcone ma milanese di adozione, è a Cagli per una breve residenza artistica dedicata alla preparazione del suo nuovo spettacolo che girerà poi sui principali palchi italiani. Con lui c’è la Anciens Prodiges Band, Emanuele Dell’Aquila alla chitarra e Alex Orciari al contrabbasso, due eccellenti musicisti che accompagnano sul palco il protagonista.

Paolo Rossi ormai da trent’anni si muove con successo tra club e grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al circo, con la capacità di combinare l’attualità, i temi sociali e i classici della tradizione teatrale.

Il suo spettacolo teatral-musicale Stand up Shakespeare – Su la testa unisce stand-up comedy e commedia dell’arte per incontrare l’universo shakespeariano, con il quale Rossi si è misurato diverse volte in modo atipico e controcorrente. È l’esempio di un modo di un modo diverso di fare teatro che vuole avere anche un’alta valenza sociale.

Paolo Rossi e la band musicale che lo affianca sul palco, utilizzano il metodo drammaturgico del “furto d’autore”, prassi antichissima con la quale i teatranti (Shakespeare compreso) rubano ad altri colleghi battute, citazioni, trame che li colpiscono e le fanno proprie, adattandole al loro stile.

Con la residenza artistica di Paolo Rossi riparte anche la pratica degli asili teatrali a Cagli, voluta e sviluppata dal direttore Sandro Pascucci, grazie alla quale negli ultimi anni il Comunale ha visto importanti nomi del teatro e della musica italiana preparare i loro spettacoli e tour andati poi in scena sui più importanti palchi italiani.

Nota. Gli ingressi del pubblico saranno regolati e scaglionati secondo le disposizioni vigenti.

