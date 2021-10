Parco UNICEF di Ancona, da oggi porta il nome di Cristiana Acqua

Il parco UNICEF di Ancona, otto ettari di verde tra via Monte Dago e via Togliatti, da oggi porta il nome di di Cristiana Acqua, storica presidente del comitato regionale UNICEF delle Marche.

L’intitolazione è avvenuta questa mattina con una cerimonia festosa a cui ha partecipato una delegazione di alunni della secondaria di primo grado F.Podesti dell’I.C. Posatora Piano Archi e una quinta primaria della scuola Rodari dell’I.C. Quartieri Nuovi, in rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi a cui Cristiana Acqua aveva dedicato l’impegno di una vita.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore alle Politiche educative Tiziana Borini, l’assessore alla Partecipazione democratica Stefano Foresi e la consigliera comunale Susanna Dini, insieme con Paola Guidi, presidente del Comitato Provinciale di Ancona, Mirella Mazzarini, presidente del Comitato Regionale delle Marche, Italo Tanoni, Past President regionale, un nutrito gruppo di volontari UNICEF e i rappresentanti del Ctp 5.

“Con grande soddisfazione abbiamo intitolato il parco UNICEF a Cristiana Acqua con cui – ha detto l’assessore Foresi – abbiamo collaborato per moltissimi anni nei progetti per i ragazzi delle varie scuole del territorio. Questo parco, dedicato oggi a lei, è frequentato da molti ragazzi e noi faremo in modo di migliorarne ancora di più la qualità”.

“Abbiamo voluto portare qui questa mattina due classi – ha aggiunto l’assessore Tiziana Borini – per far vivere ai bambini e ai ragazzi il ricordo di questa persona che ha speso tutta la sua vita per i diritti dei bambini. Su questo ci siamo trovate insieme molto spesso perché entrambe avevamo questo obiettivo: occuparci dei bambini cercando di trovare le migliori condizioni per il loro benessere”.

“Grazie alla sua spinta, alla sua determinazione, alla decisione e al suo sorriso – ha detto la presidente provinciale Guidi – Cristiana Acqua ci ha coinvolti e formati e oggi siamo ancora pronti a seguire le sue orme. Un grazie speciale a tutti quelli che sono qui così numerosi e al Comune che ha reso possibile questa giornata, condividendo subito la scelta di intitolare il parco UNICEF a Cristiana Acqua”.

“Oggi in maniera ideale – ha aggiunto la presidente regionale Mazzarini – iniziamo la celebrazione della Giornata dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza che ricorre il 20 novembre, in un luogo in cui vivono il ricordo e la testimonianza dell’impegno di Cristiana Acqua, in un contesto di sorrisi dei bambini, protagonisti che la comunità qui, in modo intergenerazionale, considera motivo di impegno, di sviluppo, di promozione del territorio e della comunità stessa. Cristiana Acqua ci ispira in questo percorso, che in alcune date come il 20 novembre assume rilievo particolare, ma che è l’asse di un impegno che deve essere di ogni giorno e di tutti, ai vari livelli”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera comunale Susanna Dini, che ha seguito l’iter dell’intitolazione: “Essere oggi qui così numerosi, con così tanti ragazzi – ha detto – è il segno tangibile di un impegno per la città che deve necessariamente trasmettersi tra le generazioni. E non c’è luogo migliore di un parco per rappresentare e rendere concreto questo bel messaggio e questa importante testimonianza a cui oggi rendiamo omaggio”.

Cristiana Acqua – è stato ricordato anche questa mattina – ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, iniziando fin da bambina a Fano come damina di San Vincenzo. Si è poi spesa generosamente prima nel Comitato femminile della CRI, poi nell’Associazione Patronesse per l’assistenza del bambino spedalizzato e infine nell’UNICEF, prima come volontaria e poi come presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale di Ancona, in un arco di tempo di più di quaranta anni. Ha fatto conoscere Ancona e le associazioni di cui ha fatto parte anche organizzando convegni, assemblee e corsi di formazione e promuovendo i progetti UNICEF di Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti e Città Amica, di livello locale e nazionale nella città.