Parisse, CI: ‘Caterpillar, seguirò personalmente la situazione. Il Governo si attivi’

‘Seguirò personalmente la situazione affinché venga opportunamente e celermente trattata. L’annuncio della Caterpillar sulla prossima e imminente chiusura dello stabilimento di Jesi ha lasciato tutti increduli. Che la questione venga immediatamente affrontata ai tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro si attivi subito per la loro convocazione”.

Così la deputata Jesina di Coraggio Italia Martina Parisse che oggi si è recata al presidio, all’esterno dei cancelli dell’azienda, per ascoltare e per esprimere la propria solidarietà ai lavoratori .

‘E’ impensabile permettere di lasciare a casa, dall’oggi al domani, 260 dipendenti oltre tutti i lavoratori dell’indotto. Il Governo e la politica tutta si attivino per scongiurare questa assurda chiusura.”