Parma-Ascoli 0-1, Gondo su rigore regala i tre punti ai bianconeri

L’Ascoli svolta con Breda in panchina e trova il secondo successo consecutivo in campionato violando il Tardini di Parma.

Lunga fase di studio nel primo tempo. Passaggi, contrasti e poche occasioni. Al 20’ Bernabé da lontano impegna Leali, il portiere respinge. Charpentier va vicinissimo al vantaggio con un tiro al volo al 28’, tre minuti più tardi i gialloblù colpiscono anche il palo con un cross basso di Estevez deviato da Adjapong, poi Botteghin mura su Charpentier. Buffon straordinario al 57’, respinge con i piedi un tocco di Gondo in area su cross di Falzerano. Si resta sullo 0-0. Il portiere non riesce a ripetersi sul rigore di Gondo. Balogh atterra l’attaccante in area, l’arbitro fischia. Dagli undici metri ci va il classe ’96 che non sbaglia: sesta rete stagionale per lui. Gli uomini di Pecchia non si arrendono. Al 69’ Bernabé su punizione colpisce la traversa. Legno pure per Inglese che colpisce di testa all’86’. In pieno recupero ancora Botteghin salva sulla linea dopo il colpo di testa di Valenti. Vince l’Ascoli, due vittorie su due con Breda in panchina.