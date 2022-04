Parte da Monteprandone il 19 aprile il progetto “Donne in movimento”

MONTEPRANDONE – Martedì 19 aprile, alle ore 21 con partenza da Piazza dell’unità a Centobuchi di Monteprandone, prenderà il via la prima delle tre camminate sportive organizzate per avvicinarsi alla “Giornata nazionale per la salute della donna” fissata per il 22 aprile.

L’iniziativa è organizzata da A.S.D. Nicola Tritella U.S. Acli Aps, col patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, in collaborazione con le amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto e Monteprandone.

La manifestazione prevede poi altri due appuntamenti.

Mercoledì 20 aprile con partenza alle 21 da Piazza Immacolata in Ascoli Piceno e venerdì 22 aprile con partenza alle 21 da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto. Proprio il 22 aprile, giorno di nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini, si celebra la Giornata nazionale per la salute della donna, una ricorrenza nata per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla cura della salute femminile.

Nel 2022 uno degli argomenti di cui ci si occupa a livello nazionale è quello relativo alla prevenzione della salute e della necessità di adottare stili di vita corretti.

La partecipazione alle tre camminate sportive di Monteprandone, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto è gratuita. Per informazioni si può contattare il numero 3442229927.