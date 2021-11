Parte il Masetti Founding

A meno di un mese dalla riapertura al pubblico (contiamo di darvi la data precisa entro pochi giorni e poi sarà “a tutto Masetti”) parte oggi il MASETTI FOUNDING!

Vogliamo condividere la gioia della riapertura e vi proponiamo di viverla subito con noi.

Perchè per riaprire e migliorare il Masetti sono serviti e continueranno a servire tanta energia, impegno economico e per renderlo ancora più bello abbiamo bisogno della collaborazione di tutti così da poter dire: “l’ho riaperto anche IO”.

Così oltre a tornare a godere i film nella sala rinnovata, più confortevole ed anche con piacevoli sorprese, potrai essere parte integrante dell’enorme motore necessario a far ripartire il Masetti! Potrai far parte del Masetti al 100% e dire “l’ho migliorato anch’IO”!

La squadra ed il gruppo di persone che saranno da collante con il territorio, pur lasciando aperte le porte a qualsiasi tipo di collaborazione e persone che hanno a cuore il cinema ed il luogo per ricordi personali di ciascuno, verrà presentata a ridosso dell’apertura ma adesso ecco le 4 semplici modalità per partecipare:

– Donazione libera: Ti va di sostenerci? Puoi farlo anche con una donazione, grande o piccola che sia! Ti saremo per sempre grati, il tuo nome verrà aggiunto nella lista dei sostenitori, entrerai nel Masetti Club e riceverai anche uno dei fantastici gadget della Masetti collection.

– Masetti Walk: Dopo la walk of fame, la migliore è quella del Masetti! Puoi sostenere il tuo Cinema conquistando idealmente un angolo della nuova pavimentazione!

– Masetti Family: Cosa c’è di meglio che andare al cinema in famiglia o in compagnia? Puoi sostenere il Masetti insieme alla tua famiglia o alla tua compagnia (max 4 persone).

– Masetti Founders: Da vero amante del Cinema non puoi che sostenere a pieno la riapertura del Masetti. A te dedichiamo una delle bellissime, poltrone che potrai adottare! Il tuo nome verrà inserito in una targhetta personalizzata sul retro di una e la farà diventare la poltrona con il tuo nome; Avrai la prelazione per sederti qui quando ci saranno eventi speciali o altre iniziative con posti numerati.

E le sorprese non finiranno qui…sono in serbo altre iniziative!

Tutte le specifiche ed i termini di partecipazione sono descritti nel sito ufficiale del cinema www.masetticinema.it

Buona, a presto, visione!

Masetti Cinema

via Don Bosco, 12

61032 Fano (PU)

www.masetticinema.it

Facebook: Masetti Cinema