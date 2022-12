Passeggiata naturalistica di Santo Stefano, ben 117 partecipanti

OFFIDA – Successo di partecipanti, ben 117 e di ogni età, per la decima edizione della Passeggiata naturalistica di Santo Stefano.

La manifestazione, divenuta ormai un classico per il giorno dopo Natale, ha preso il via in Piazza del Popolo ed è proseguita con l’attraversamento di un percorso naturalistico della durata di circa 2 ore per poi tornare sul punto di partenza.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con U.S. Acli Marche e provinciale APS e assessorato allo sport del Comune di Offida.

Prima della partenza si è narrata la storia di una manifestazione ormai consolidata nel tempo ed è stato assegnato un riconoscimento a Domenico Mancini, in rappresentanza del gruppo di coloro che hanno portato avanti negli anni la Passeggiata naturalistica di Santo Stefano.