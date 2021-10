Paulina Pieprzka ospite a Picenum Talk

Dai miti di Annalisa e Giorgia alla vittoria nazionale al BeatBox ed alla partecipazione mondiale di categoria a Berlino nel 2018; tutto questo ed altro, in un’ intervista fiume al giovane talento piceno di Paulina Pieprzka, tra i volti rivelazione del mondo artistico del nostro territorio.

Una formazione canora iniziata con lo spirito di infinite contaminazioni artistiche, affermatasi nella città di Ascoli Piceno e proseguita con collaborazioni in affermati gruppi musicali marchigiane, fra tutti la joint venture con la blasonata cover band di Zucchero “Sugar&Friends”, capitanata dal grottammarese Berny Novelli.

Non solo esibizioni live e tanta gavetta, ma anche esperienza educativa attraverso il ruolo di insegnante presso l’ Accademia Lizard di Pagliare del Tronto ed una nuova avventura professionale privata, attraverso il progetto nello studio di musica “Oh My Voice”.

Determinazione, competenza e sano dinamismo sognando futuro: questo in sintesi il carattere della giovanissima voce ascolana, esempio di come la comunità non abbia smesso di far emergere brillanti personalità, nonostante il duro stop causato dalla pandemia da Marzo 2020.

La cantante inoltre di recente si è particolarmente distinta, nell’ inedita veste di conduttrice, all’ interno della kermesse “CreazionEmozione” , svoltasi a Grottammare lo scorso 19 Settembre e portafortuna del corto sociale Anna, già vincitore di tre premi internazionali in pochi giorni ad opera del regista romano Vincenzo Palazzo.

Di seguito video integrale dell’ intervista all’ artista Paulina Pieprzka, editato dall’ associato Marco Meconi:







Loading...