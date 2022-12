PEBA: riconoscimento al Comune di Ancona dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti

Il Comune di Ancona ha ricevuto nei giorni scorsi un riconoscimento dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uic) di Ancona per l’impegno profuso negli ultimi anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nella pergamena, firmata dal presidente Andrea Cionna e consegnata all’assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini presente al teatro Sperimentale in occasione della Festa di Santa Lucia, il ringraziamento dell’Uic è diretto all’amministrazione, ai tecnici e a tutti i dipendenti che hanno contribuito a progettare e realizzare insieme con l’Associazione “un piano organico per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dando nuova vita alla città di Ancona, migliorandone la mobilità per tutti”.

“Questo premio – ha dichiarato il sindaco Valeria Mancinelli – è molto gradito e ci incoraggia ad andare avanti con sempre maggiore costanza e determinazione. C’è ancora moltissimo da fare ma abbiamo cominciato, in ogni opera pubblica, in ogni intervento di riqualificazione, in modo sistematico, a lavorare per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche ad Ancona – ricorda l’assessore Manarini – si estendono dal porto al Passetto e non riguardano solo i progetti specifici di adeguamento delle infrastrutture, ma prevedono l’applicazione del disciplinare dedicato in tutti i nuovi lavori pubblici che l’Amministrazione comunale esegue, come ad esempio agli Archi, in via XXIX Settembre e in via Thaon De Revel”.

L’intervento specifico di adeguamento delle infrastrutture ha interessato finora piazza Cavour, Largo XXIV Maggio e il viale della Vittoria fino a piazza Diaz.

Nello specifico, nel 2020 sono stati attuati gli interventi su piazza Cavour e per il rifacimento dei marciapiedi in via Thaon De Revel, mentre dal 2021 a oggi sono stati portati a termine i lavori lungo il viale della Vittoria fino a piazza Diaz con l’adeguamento del marciapiede di destra in direzione Passetto. E’ inoltre in essere un appalto triennale a partire dal 2021 che per la prima annualità ha previsto la riqualificazione di piazza XXIV Maggio e il completamento della linea LVE non vedenti e ipovedenti di piazza Cavour (superfici dotate di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non vedenti ed ipovedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo).

I prossimi lavori interesseranno l’adeguamento del tratto da piazza Diaz a piazza IV Novembre, compresa l’area della Pineta e del Monumento e, in seguito, di Corso Garibaldi fino all’ingresso del Porto.