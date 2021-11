Per la Videx c’è Brugherio. Domani sera alle 20.30 il ritorno di Calarco al PalaGrotta insieme ai giustizieri della passata stagione.

Dal posticipo all’anticipo in appena cinque giorni. La settimana che volge al termine è stata la più corta dell’ancora breve percorso grottese in campionato. Dopo l’exploit di Bologna coach Ortenzi e i suoi ragazzi tornano ad animare il parquet di casa di fronte ad una vecchia ed amara conoscenza della stagione precedente. Era il 25 aprile scorso quando Simone Calarco battagliava in maglia Videx e Rasmus Nielsen sfoderava una prestazione monstre che avrebbe sancito di lì a poco l’esclusione di Grottazzolina dal tabellone playoff. A distanza di qualche mese le due compagini tornano a sfidarsi, stavolta in regular season, a dispetto di una situazione di classifica diametralmente opposta. Se la compagine marchigiana tiene il passo di una lanciatissima Macerata in vetta al girone bianco, il gruppo guidato da coach Durand arranca al terzultimo posto con appena 4 punti, meglio soltanto di Torino e Fano.

Numeri a parte, servirà una prestazione all’altezza, sicuramente migliore rispetto a quella vista lunedì scorso a Bologna: “Nell’ultima uscita non abbiamo certamente mostrato la nostra migliore pallavolo – ha dichiarato Manuele Marchiani, regista di Grottazzolina – ma l’importante era riuscire ad esprimersi meglio dei nostri avversari e fare risultato. Domani ritroveremo un atleta del calibro di Calarco e sarà strano vederlo dall’altro lato della rete. E’ stato importante averlo con noi nella passata stagione, ci ha dato una grossa mano nonostante stesse attraversando una fase della carriera un po’ complicata dal punto di vista fisico e sarà un piacere poterlo incontrare di nuovo.”

Un match carico di significato e di cruciale importanza perché precede un altro derby, quello con Macerata, che, classifica alla mano, si preannuncia ancor più elettrizzante. Altrettanto importante però sarà non lasciarsi distrarre da un impegno ancora relativamente lontano: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, ancor più adesso che veniamo da una settimana particolare, più corta del solito – ha aggiunto Marchiani -. Serve restare concentrati sul presente, lavorare bene e farci trovare pronti alla gara di domani.”

Il match sarà trasmesso su legavolley.tv e su Studio 7 TV HD (canale 611 del DTT Marche).

Per la Videx c’è Brugherio

Domani sera alle 20.30 il ritorno di Calarco al PalaGrotta insieme ai giustizieri della passata stagione.

Dal posticipo all’anticipo in appena cinque giorni. La settimana che volge al termine è stata la più corta dell’ancora breve percorso grottese in campionato. Dopo l’exploit di Bologna coach Ortenzi e i suoi ragazzi tornano ad animare il parquet di casa di fronte ad una vecchia ed amara conoscenza della stagione precedente. Era il 25 aprile scorso quando Simone Calarco battagliava in maglia Videx e Rasmus Nielsen sfoderava una prestazione monstre che avrebbe sancito di lì a poco l’esclusione di Grottazzolina dal tabellone playoff. A distanza di qualche mese le due compagini tornano a sfidarsi, stavolta in regular season, a dispetto di una situazione di classifica diametralmente opposta. Se la compagine marchigiana tiene il passo di una lanciatissima Macerata in vetta al girone bianco, il gruppo guidato da coach Durand arranca al terzultimo posto con appena 4 punti, meglio soltanto di Torino e Fano.

Numeri a parte, servirà una prestazione all’altezza, sicuramente migliore rispetto a quella vista lunedì scorso a Bologna: “Nell’ultima uscita non abbiamo certamente mostrato la nostra migliore pallavolo – ha dichiarato Manuele Marchiani, regista di Grottazzolina – ma l’importante era riuscire ad esprimersi meglio dei nostri avversari e fare risultato. Domani ritroveremo un atleta del calibro di Calarco e sarà strano vederlo dall’altro lato della rete. E’ stato importante averlo con noi nella passata stagione, ci ha dato una grossa mano nonostante stesse attraversando una fase della carriera un po’ complicata dal punto di vista fisico e sarà un piacere poterlo incontrare di nuovo.”

Un match carico di significato e di cruciale importanza perché precede un altro derby, quello con Macerata, che, classifica alla mano, si preannuncia ancor più elettrizzante. Altrettanto importante però sarà non lasciarsi distrarre da un impegno ancora relativamente lontano: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, ancor più adesso che veniamo da una settimana particolare, più corta del solito – ha aggiunto Marchiani -. Serve restare concentrati sul presente, lavorare bene e farci trovare pronti alla gara di domani.”

Il match sarà trasmesso su legavolley.tv e su Studio 7 TV HD (canale 611 del DTT Marche).