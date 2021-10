“Percorsi che raccontano storie” fa tappa ad Ascoli il 31 ottobre

ASCOLI – Non poteva mancare, all’interno dell’iniziativa culturale “Percorsi che raccontano storie”, una manifestazione dedicata agli antichi mestieri ascolani.

Domenica 31 ottobre, nell’ambito del progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila Delta – Odv, è infatti in programma una iniziativa che rientra nel progetto finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale “AggregAzione”.

La manifestazione “Percorsi che raccontano storie” è realizzata in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e col sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a cura dei partner progettuali Circolo Acli Romero Asd Aps e U.S. Acli Marche Aps, prevede il raduno dei partecipanti in Piazza Arringo alle ore 15 e poi il via ad un percorso culturale curato dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, che parlerà della storia della città partendo dagli antichi mestieri.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 3939365509 entro il 29 ottobre E’ prevista la partecipazione di un massimo di 90 persone.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida di contenimento Covid19 dell’U.S. Acli nazionale.

La manifestazione terminerà alle 17,30 circa.

Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook dell’Associazione di volontariato Delta e dell’Unione Sportiva Acli Marche ed i siti internet www.usaclimarche.com e www.advdelta.wordpress.com.