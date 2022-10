Pericoloso marocchino allontanato da Monsano da parte della Polizia

Il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa ha emesso nei riguardi di un cittadino marocchino, residente ad Ancona, il provvedimento di F.V.O. dal comune di Monsano.

La misura, disposta su istruttoria della Divisione Anticrimine, si è resa indispensabile a seguito dell’intervento della Compagnia Carabinieri di Jesi, che avevano rintracciato il cittadino extracomunitario, presso la discoteca “ MIAMI Disco Club”, a seguito della richiesta di intervento per un soggetto, ubriaco, intento a molestare gli avventori e a lanciare pietre alle auto in sosta, come forma di ritorsione contro i gestori del locale, che non gli avevano permesso di accedere, a causa dello stato di ebbrezza molesta.

A seguito della misura disposta dal Questore, il 23enne, soggetto già noto alle forze dell’ordine e segnalato per possesso di sostanze stupefacenti, non potrà recarsi nel territorio di Monsano per un anno, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità di P.S.

Sono intanto al vaglio della Questura di Ancona d’intesa con il Sindaco di Jesi e la proprietà del “MIAMI Disco Club”: “le misure più idonee per garantire, come fatto già per altri locali notturni, la sicurezza degli avventori e dei residenti, per una Movida sana ed un divertimento senza pericoli”.