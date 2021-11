Perle e Ciambelle, il libro di cucina di Tamara Cinciripini

È nelle librerie fisiche e online il nuovissimo libro di Tamara Cinciripini “Perle e ciambelle – Il bello di stare in cucina”, una raccolta di ricette che ricordano l’infanzia, quelle che preparavano le nostre nonne fino ad arrivare ai nostri giorni. Un libro che scalda il cuore e ci fa fare un tuffo nel passato: “Perle e Ciambelle” di Tamara Cinciripini è un viaggio culinario alla scoperta dei sapori della tradizione ascolana e del piceno, dalle immancabili olive fritte ai dolci legati al Natale, passando attraverso ricette inedite e creative.

“Perle e Ciambelle” fa tornare con la mente e con il cuore ai ricordi più teneri, quando l’autrice cucinava insieme a sua nonna e rubacchiava qualche raviolo ancora crudo dal tavolo da lavoro.

Tamara Cinciripini, moglie e mamma di due splendidi bambini, ha un passato da ragioniera e la voglia di fare sempre a mille. Ama leggere, ascoltare musica, fare lunghe passeggiate in montagna e all’aria aperta e soprattutto passare le serate in compagnia di un buon calice di vino, rigorosamente rosso, cucinando per gli amici di sempre.

Il blog e il libro nascono dall’amore per la cucina, dalla voglia di sperimentare nuovi sapori, ma soprattutto dal voler condividere quella che è per lei una grande passione.

www.giaconieditore.com

www.perleeciambelle.it