Permane il senso unico alternato sulla SS 362 Jesina

Marche ANAS: permane il senso unico alternato sulla SS362 “Jesina“ in seguito all’incendio di un veicolo che ha danneggiato l’asfalto

Ancona. Sulla strada statale 362 “Jesina” il transito è regolato a senso unico alternato con semaforo in corrispondenza del km 2,500, a Jesi, dopo che lo scorso 20 gennaio un veicolo incendiato ha danneggiato l’asfalto.

Nel rispetto della normativa sui rifiuti speciali, in seguito all’incendio i tecnici Anas (Gruppo FS Italiane) hanno provveduto a far analizzare un campione di bitume presso un laboratorio specializzato, al fine di smaltire correttamente e in sicurezza lo strato d’asfalto interessato.

Non appena saranno disponibili i risultati delle analisi sarà possibile rimuovere l’asfalto danneggiato e realizzare la nuova pavimentazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.