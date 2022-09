Persona irregolare fermata dalla Polizia ai Tre Archi

Nel pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre, personale della Squadra Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitava in zona “Archi” procedeva al controllo di tre uomini che stazionavano nella pubblica via con fare sospetto. All’esito del controllo uno degli uomini risultava sprovvisto di documenti di identificazione.

Pertanto, gli agenti provvedevano ad accompagnarlo in Questura al fine di identificarlo.

Dopo le operazioni di fotosegnalamento il ragazzo veniva identificato per un cittadino della Costa D’Avorio di 20 anni con pregiudizi di Polizia in materia di immigrazione clandestina. Il ragazzo risultava irregolare sul territorio nazionale.

Il predetto veniva pertanto denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione e veniva messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione al fine di attivare la procedura espulsiva.

L’Ufficio Immigrazione, all’esito dei necessari accertamenti, disponeva nei suoi confronti l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

