Perugia-Ascoli 1-0, prima sconfitta stagionale per i marchigiani

L’Ascoli perde la sua prima gara di campionato nel derby sentito contro il Perugia al Renato Curi.

Il Perugia si sveglia, gioca e conquista la prima vittoria del suo campionato, dopo che nelle prime quattro gare erano arrivate tre sconfitte e un pari. Si ferma la corsa dell’Ascoli, che veniva da due vittorie e due pareggi e subisce la prima sconfitta stagionale in campionato. Al Renato Curi di Perugia un gol di Strizzolo, arrivato in chiusura di primo tempo, decide una partita non particolarmente ricca di emozioni: 42’ sul cronometro, cross morbido dentro di Casasola per l’accorrente Strizzolo che con il piattone del sinistro batte Botteghin. La ripresa non offre particolari azioni pericolose: Perugia ordinato dietro, Ascoli poco incisivo. La più grande occasione per gli ospiti arriva al 79’ con un tiro potente di Bellusci che però finisce di poco sopra la traversa. Decide Strizzolo, ossigeno per il Perugia e primo stop per l’Ascoli.