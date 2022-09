Perugia-Ascoli 1-0, Savini: Siamo stati inconcludenti

Al termine della partita persa dall’Ascoli al Curi contro il Perugia, Mirko Savini, ieri in panchina al posto dello squalificato Bucchi, ha commentato così la prima sconfitta stagionale dell’Ascoli in un match sentitissimo.

“C’è rammarico, abbiamo approcciato bene alla gara, ma siamo stati inconcludenti, creiamo poco per quello che produciamo. Nel secondo tempo, col gol di vantaggio, il Perugia si è chiuso e ripartiva, quindi era difficile trovare gli spazi. Dispiace anche per i tanti tifosi che ci hanno seguiti e che ci fanno sentire sempre la loro vicinanza. Sicuramente dovremo fare qualcosa in più, soprattutto negli ultimi trenta metri”.