Perugia-Ascoli 2-3, i commenti di Sottil e Saric alla vittoria bianconera

Al termine della partita, Mister Sottil ha commentato così la grande rimonta dei bianconeri, che hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva.

“Mi è piaciuta la grandissima reazione, da grande squadra quale siamo. È stata una bella partita di calcio da parte di entrambe le squadre. Volevamo una prestazione di coraggio e personalità, era un banco di prova in trasferta”.

Dario Saric, autore di una prestazione straordinaria, ha commentato così la partita dell’Ascoli subito dopo il triplice fischio:

“Sono molto contento per i tre punti, per aver segnato due gol e per essermi procurato il rigore, non sono ancora in piena forma, ma sono molto felice. Mi sono allenato per calciare più da fuori area, oltre al fatto che c’è dietro la scelta tattica di farmi giocare a sinistra per rientrare più sul destro. La doppietta è dedicata alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi hanno sempre supportato e sopportato”.