Pesaro e Urbino, campagna per sostenere l’economia locale

Le Pro Loco di Pesaro e Urbino lanciano la campagna “Questo Natale compra locale”. Insieme per sostenere l’economia.

“Il Natale che non ti aspetti” Digital Edition. Fino al 6 gennaio 2021 nella Provincia di Pesaro e Urbino

Tanti eventi a portata di click promossi dalle Pro Loco

Pesaro e Urbino (Marche) – Le Proloco della Provincia di Pesaro e Urbino lanciano la campagna “Questo Natale compra Locale”. L’iniziativa rientra ne “Il Natale che non ti aspetti Digital Edition”, uno dei più grandi eventi sul Natale del centro Italia, capace di riempire di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro e Urbino.

Con l’obiettivo di sostenere le realtà produttive della Provincia di Pesaro e Urbino in questo periodo particolarmente difficile per l’economia, Il Natale che non ti aspetti coinvolge le tante aziende locali che da sempre animano l’evento con le loro produzioni. Sono botteghe artigiane, aziende di food & wine che trovano ampio spazio nel sito ilnatalechenontiaspetti.it dedicato a ciascuna eccellenza.

A pochi giorni da Natale, nei giorni dello shopping natalizio, le proloco sensibilizzano l’acquisto consapevole di prodotti del territorio anche attraverso l’e-commerce dei singoli commercianti per non perdere il piacere di scoprire e assaporare le tante eccellenze presenti.

Specialità enogastronomiche, prodotti genuini, ma anche artigianato artistico lavorato a mano da realtà locali.

L’evento, coordinato dalle Proloco di Pesaro e Urbino, promosso in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e in collaborazione con la Confcommercio Pesaro e Urbino/ Marche Nord, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione di migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. A causa dell’emergenza sanitaria, si svolge un’edizione del tutto speciale e a portata di click: uno spazio online dove tutti possono vivere la magia del Natale, condividere la gioia e celebrare la tradizione del periodo dell’anno più scintillante e luminoso.

L’itinerario virtuale nelle tante località della provincia di Pesaro Urbino ha preso il via martedì 8 dicembre con Rosso Speranza: la provincia di Pesaro e Urbino, forte, viva e attiva anche nei mesi più difficili, non perde la fiducia nel futuro. Ogni borgo ha acceso un fascio di luce rossa come simbolo del cuore pulsante del territorio e illuminerà uno dei propri monumenti simbolo.

Per la felicità dei bambini e regalare loro un momento straordinario fra leggenda e tradizione, il 20 dicembre arriva Babbo Natale Digitale il personaggio più amato: in diretta Fb, direttamente dalla sua casetta e in compagnia del suo elfo, risponde alle letterine dei bambini inviate alla sua casella di posta: [email protected]

Grande spazio al racconto online del territorio con Ricetta Amica: si presenta il piatto migliore della tradizione tra quelli preparati in cucina dalle proloco locali con ingredienti tipici e Storie del cuore, la testimonianza su un fatto storico o su una leggenda tramandata in paese, raccontata online da una figura riconosciuta.

Infine, per tutte le famiglie nascono i contest online con premi finali: Crea il jingle de “Il Natale che non ti aspetti”. Libera la fantasia e inventa la canzone sigla del famoso brand natalizio, inserendo nel testo la parola “Il Natale che non ti aspetti”, il brano migliore sarà premiato online il 22 dicembre. E ancora, componi l’Albero di Natale inviando la foto con l’hashtag #ilnatalechenontiaspetti per il Best Tree 2020. Dal 19 dicembre al 22 dicembre si potrà votare l’albero più bello sulla pagina Facebook de Il Natale che non ti aspetti. Il vincitore sarà annunciato il 23 dicembre e riceverà un premio…che non ti aspetti!

Tutte le info sono disponibili nel nuovo sito www.ilnatalechenontiaspetti.it che accoglie anche una sezione dedicata alla ristorazione con Rosso Menù: i ristoratori locali prepareranno una ricetta con ingredienti di colore rosso Natale.

INFO: www.ilnatalechenontiaspetti.it