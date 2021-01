Pesaro, la Famiglia Scardacchi vince il Best Tree 2020

“Il Natale che non ti aspetti” Digital Edition. La Famiglia Scardacchi di Piobbico vince il contest online “Best Tree 2020” per l’albero di Natale più bello e originale.

Piobbico (Pesaro e Urbino) – Con 147 “mi piace” sulla pagina Fb de “Il Natale che non ti aspetti_Digital Edition”, la famiglia di Simone e Stella Scardacchi di Piobbico ha vinto il contest online “Best Tree 2020” con l’albero di Natale più bello e originale. Il premio è stato consegnato il 30 dicembre direttamente dal Presidente dell’Unione Proloco Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti. Alla premiazione, avvenuta all’aperto davanti l’abitazione della famiglia Scardacchi, erano presenti anche il sindaco Alessandro Urbini e il presidente della Proloco locale Matteo Martinelli. Il premio è consistito in un cesto natalizio a base di prodotti tipici della provincia di Pesaro e Urbino, consegnato ai genitori e in giocattoli, messi a disposizione dall’azienda sponsor “The Fox Giocattoli” di Fano, consegnato ai bambini. L’iniziativa invitava gli utenti a postare online il proprio albero di Natale con l’hashtag #ilnatalechenontiaspetti: l’albero più votato è stato incoronato Best Tree 2020. Il contest online fa parte delle iniziative messe in campo dall’Unpli di Pesaro e Urbino per l’edizione digitale de Il Natale che non ti aspetti 2020/2021: un progetto nuovo e assolutamente contemporaneo di valorizzare la provincia di Pesaro e Urbino attraverso una serie di momenti social con contest e premi per vivere la magia del Natale online, in totale sicurezza, a causa dell’emergenza sanitaria.

L’iniziativa de Il Natale che non ti aspetti, coordinata dalle Proloco di Pesaro e Urbino e promossa in collaborazione con la Regione Marche, la provincia di Pesaro e Urbino e in collaborazione con Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione dei media più importanti della stampa nazionale e internazionale, oltre che visitatori dall’Italia e dall’estero. Per ulteriori info: www.ilnatalechenontiaspetti.it