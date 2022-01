Pesaro – Torna la Guida all’Ascolto organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini

Parte domenica 9 gennaio 2022 la quarta edizione della Guida all’ascolto per non addetti ai lavori, l’apprezzato progetto ideato e organizzato dalla Filarmonica Gioachino Rossini per promuovere la conoscenza della musica, con il patrocinio del Comune di Pesaro, il contributo di Regione Marche e la collaborazione di AMAT. Titolo di questa nuova edizione, sempre curata da Mario Totaro, è “Novecento e oltre”, con cinque appuntamenti che andranno a prendere in considerazione alcuni dei personaggi e degli aspetti musicali più importanti del periodo.

Tutti gli incontri si terranno presso la Chiesa della Santissima Annunziata, nel cuore del Centro Storico di Pesaro, la domenica alle 11.00.

Il curatore Mario Totaro presenta così la quarta edizione della Guida «Sono cinque incontri che riprendono il discorso sulla musica del secolo scorso e si spingono fino alla contemporaneità. Renderò omaggio a due artisti che hanno rappresentato molto per me: Gustav Mahler e Charles Ives, per proseguire lungo un percorso poco battuto dalla divulgazione musicale in Italia, ma che considero di primaria importanza. Dal terzo appuntamento, prenderò in esame autori che hanno preparato il terreno alle avanguardie musicali della seconda metà del ‘900 (ossia dalla cosiddetta Seconda Scuola di Vienna) per giungere ad indagare sui veri motivi dell’allontanamento inesorabile del pubblico da una musica che, per decenni, si è autoproclamata la più “colta” e dunque la più nobile ed importante di un panorama musicale estremamente variegato e che comprendeva i fenomeni più disparati.»

Nello stile del M° Totaro, questi argomenti, pur nella loro complessità, saranno presentati in modo piacevole ed immediato, con numerosi esempi dal vivo e video musicali.

Il primo appuntamento Gustav Mahler, un mondo sinfonico è in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 11.00. L’ingresso è consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Il presidente della Filarmonica Gioachino Rossini, Michele Antonelli, esprime il suo ringraziamento al Comune di Pesaro, a Regione Marche e Amat per la collaborazione a questa nuova edizione di un’iniziativa che ha sempre riscosso un ottimo successo presso il pubblico pesarese; un ringraziamento anche al M° Mario Totaro per la cura e la condivisione nella realizzazione del progetto.

L’ingresso ad ogni incontro prevede un biglietto cortesia di 3.00 euro.

Programma completo

Domenica 9 gennaio 2022 ore 11.00

• Gustav Mahler, un mondo sinfonico

Domenica 23 gennaio 2022 ore 11.00

• Charles Ives, lo sperimentatore

Domenica 6 febbraio 2022 ore 11.00

• La seconda Scuola di Vienna

Domenica 20 febbraio 2022 ore 11.00

• Dal secondo dopoguerra al nuovo millennio

Domenica 20 marzo 2022 ore 11.00

• Scrivere musica oggi

Biglietto cortesia 3.00 euro

Prenotazioni e prevendite

Biglietteria Teatro Sperimentale t. 0721 387548

Ingresso con Super Green Pass e mascherina FFP2

AMAT

t. 071 2072439 – t. 071 207580 – www.amatmarche.net

Filarmonica Gioachino Rossini

www.fgr-orchestra.com

Con il patrocinio del Comune di Pesaro

Con il contributo della Regione Marche

In collaborazione con AMAT