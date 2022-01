PIAZZA GRANDE tributo a Lucio Dalla, San Costanzo 15/01

PIAZZA GRANDE, concerto tributo a Lucio Dalla – Sabato 15 gennaio 2022 – Ore 21:00

Teatro della Concordia, San Costanzo

In occasione della festività del Santo Patrono che vede anche l’inaugurazione della nuova Piazza San Pio da Pietrelcina, il Comune di San Costanzo, in collaborazione con AMAT, organizza e vi invita a PIAZZA GRANDE concerto tributo a Lucio Dalla.

Uno dei più significativi concerti nazionali dedicato al grande Lucio Dalla, reduce dal successo del 6 settembre all’evento “Bologna suona e canta Dalla ” organizzato dalla Fondazione Lucio Dalla!

Dal 2012 in piazze e teatri di tutta Italia per omaggiare il grande cantautore bolognese.

Piazza Grande non è un semplice tributo ma un vero e proprio viaggio attraverso la musica e la poesia dell’indimenticabile Lucio rievocando le atmosfere live dei concerti di Dalla come Banana Republic e Work In Progress (Dalla – De Gregori).

Progetto ideato da STEFANO FUCILI cantautore prodotto da Lucio Dalla ed autore con e per Dalla della canzone Anni Luce (album Luna Matana 2001).

I successi di Lucio saranno eseguiti dal vivo da una band di grandi musicisti:

STEFANO FUCILI voce e chitarra

TOMMY GRAZIANI batteria (figlio di Ivan Graziani)

CARLO SIMONARI piano, tastiere e voce

TOMMY BALDINI chitarre elettriche, slide guitar e bouzouki

ROBERTO PANARONI basso

FABRIZIO BARTOLUCCI reading

Repertorio:

4/3/43, Piazza Grande, Futura, Caruso, Attenti al Lupo, Se io fossi un angelo, Canzone, Ma come fanno i marinai, Tu non mi basti mai, L’anno che verrà, Balla balla ballerino, L’ultima luna, Felicità, Stella di Mare, Henna etc.

🎟️BIGLIETTI: nominali a €. 2,00.

🎫PREVENDITA: www.vivaticket.it (https://bit.ly/3tgUKgF) – IAT San Costanzo piazza Perticari tel. 3400796684 – [email protected]

👉LA SERA DELLO SPETTACOLO: presso il botteghino del Teatro dalle ore 19:00, Tel.0721950124.