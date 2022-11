Pinacoteca di Ancona, fino a gennaio la mostra Cose dall’Altro Mondo –da Monet a Warhol

Fino a oggi circa 4.500 visitatori e 2.000 prenotazioni per le scuole: è il bilancio in itinere della mostra Cose dall’Altro Mondo – da Monet a Warhol, inaugurata ad agosto 2022 alla Pinacoteca Podesti di Ancona.

“Praticamente non c’è periodo dell’anno senza un’esposizione di grande livello, nazionale e internazionale, ad Ancona” sottolinea l’assessore alla Cultura Paolo Marasca. “In questo caso siamo di fronte a una opportunità unica per tutti i marchigiani: quella di ammirare capolavori per cui, di solito, bisogna recarsi nelle metropoli. Il successo ottenuto finora attende di essere rinnovato nei mesi di novembre e dicembre, dato che la mostra è uno dei maggiori eventi natalizi dell’intera regione”.

Cose dall’altro mondo – da Monet a Warhol, è la prima grande mostra internazionale ospitata dalla Pinacoteca di Ancona. Sono esposte opere dei grandi artisti dell’arte di Ottocento e Novecento. Tra questi: Turner, Corot, Courbet, Monet, Cezanne, Degas, Van Gogh, Modigliani, Matisse, Picasso, Bacon, Moore, Warhol. Si tratta di una selezione di capolavori della Galleria d’Arte di Johannesburg, Sudafrica. Inaugurata a fine estate, il 27 agosto, la mostra segna il passaggio di stagione per l’arte e la cultura ad Ancona “e il successo di prenotazioni per le scuole – aggiunge Marasca – non fa che confermare l’alto livello dei servizi didattici della Pinacoteca”.

L’esposizione introduce di fatto la Pinacoteca di Ancona nel circuito delle grandi esposizioni internazionali. “Un percorso – prosegue l’assessore – che abbiamo fatto per la Mole prima, con ottimi risultati, e che ora spostiamo al nostro splendido museo. Con un valore aggiunto: chi visita una grande mostra come questa, ha incluso nel biglietto anche la visita alla Pinacoteca, ai nostri Tiziano, Crivelli, Guercino, Del Piombo, Podesti”.

Il focus dunque è puntato sia sul patrimonio identitario della città, come sottolineato spesso dal curatore della collezione Stefano Zuffi, sia sulla possibilità di intercettare pubblico e di mettere una serie di opere di eccezionale livello a disposizione delle persone.

Due attenzioni particolari sono rivolte al mondo degli studenti e a quello del turismo: in seguito ai contatti avuti con l’associazione universitaria Gulliver per stringere un rapporto ancora più forte sulle attività culturali, è stata concordata con l’Università una serie di operazioni. Tra queste, uno speciale sconto sul biglietto agli studenti che presenteranno il libretto o la tessera universitaria. “Con loro – dice Marasca – concorderemo anche eventi speciali”. Per quanto riguarda i flussi turistici, anche in considerazione dell’appeal ormai consolidato del Natale di Ancona, l’assessorato alla Cultura garantisce il biglietto ridotto ai clienti degli hotel marchigiani, grazie a una collaborazione con Federalberghi Confcommercio. “Le Marche – prosegue – sono una meta turistica d’eccellenza, con un target molto interessato all’arte e alla cultura. Intercettare questo target con metodo e continuità, ovviamente, mette Ancona al centro e porta ulteriori fussi di persone in città. Sta al sistema turistico e commerciale della città, poi, raccogliere i frutti dell’operazione.”

La Pinacoteca “F. Podesti” e Galleria d’Arte Moderna (via Pizzecolli, 17 – 0712225047) è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ultimo ingresso alle 12 e alle 18), per sabato, domenica e festivi l’apertura è dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18:00). Il lunedì è invece giornata di chiusura.

I biglietti per la Pinacoteca e la mostra “Cose dell’altro mondo! Da Monet a Warhol. Capolavori della Johannesburg Art Gallery” sono i seguenti: intero € 12,00; ridotto € 10,00 (minori 25, over 65, soci COOP Alleanza 2.0, gruppi min.15 persone, possessori biglietto di ingresso Museo Archeologico Nazionale delle Marche); ridotto universitari € 8,00 (con tesserino); ridotto scuole € 5,00. L’ingresso è gratuito per disabili e accompagnatori, minori di 14 anni, soci ICOM, croceristi MSC su esibizione di carta d’imbarco o equivalente, giornalisti e guide turistiche con tesserino, docenti accompagnatori della classe.

In occasione delle festività natalizie, la mostra sarà aperta l’8 dicembre dalle 10 alle 19, chiusa il 24 e 25 dicembre, aperta il 26 dicembre dalle 10 alle 19, chiusa il 31 dicembre, aperta il 1 gennaio dalle 16 alle 20, il 2 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il 6 gennaio dalle 10 alle 19.