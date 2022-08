Pinacoteca di Ancona: Mostra “Cose dall’Altro Mondo! – Da Monet a Warhol”

Ancona – Dal 27 agosto 2022 e fino all’8 gennaio 2023 la Pinacoteca Civica Francesco Podesti ospiterà i capolavori della Johannesburg Art Gallery (Jag) nella mostra “Cose dall’Altro Mondo! – Da Monet a Warhol”

Il racconto che si offrirà al visitatore non sarà solo quello di un lungo, composito e importantissimo segmento della storia dell’arte a livello internazionale, attraverso le opere di alcuni dei più importanti artisti di tutti i tempi, ma traccerà anche il profilo culturale, per i più inedito, di una città giovane e dinamica, in cui, accanto alle suggestioni culturali, storiche e naturali più note, esistono una scena artistica e una realtà museale, di cui la Johannesburg Art Gallery è una delle principali espressioni, capaci di dialogare alla pari con i più noti ambienti artistici internazionali.

