Pinacoteca di Ancona, novità in arrivo

Anno nuovo e prime interessanti novità in arrivo alla Pinacoteca di Ancona.

Arte liberata: storie di opere d’arte e di chi le salvò. Conversazione con il curatore Luigi Gallo in occasione della mostra ‘ARTE LIBERATA 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra’, (esposizione in corso alle Scuderie del Quirinale di Roma, dal 16 dicembre 2022 al 10 aprile 2023).

Ancona rende omaggio al pittore marchigiano Carlo Maratti con la mostra Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera, a cura di Stefano Papetti, in Pinacoteca Civica dal 21 gennaio al 10 aprile 2023.

PROGRAMMA:

GIOVEDÌ 19 gennaio ore 17:30 – Arte liberata: storie di opere d’arte e di chi le salvò. Conversazione con il curatore Luigi Gallo

SABATO 21 gennaio ore 10:00 – Mostra “Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera” dal 21 gennaio al 10 aprile 2023

—

GIOVEDÌ 19 GENNAIO ore 17:30

Arte liberata: storie di opere d’arte e di chi le salvò. Conversazione con il curatore Luigi Gallo

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

In occasione della mostra ‘ARTE LIBERATA 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra’, una nuova grande esposizione in corso alle Scuderie del Quirinale di Roma, dal 16 dicembre 2022 al 10 aprile 2023, si svolgerà in Pinacoteca la conferenza Arte liberata: storie di opere d’arte e di chi le salvò. Conversazione con il curatore Luigi Gallo, Direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei Marche.

La mostra romana è curata da Luigi Gallo e Raffaella Morselli ed organizzata dalle stesse Scuderie in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche, l’ICCD – Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione e l’Archivio Luce – Cinecittà.

L’esposizione offre una selezione di oltre cento capolavori salvati durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre che un ampio panorama documentario, fotografico e sonoro.

Luigi Gallo illustrerà il progetto espositivo che ha visto l’azione lungimirante di tanti Soprintendenti e funzionari dell’Amministrazione delle Belle Arti, storici dell’arte e rappresentanti delle gerarchie vaticane, impegnati nella grande impresa di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale. Fra questi si annoverano Giulio Carlo Argan, Palma Bucarelli, Emilio Lavagnino, Vincenzo Moschini, Pasquale Rotondi, Fernanda Wittgens, Noemi Gabrielli, Aldo de Rinaldis, Bruno Molajoli, Francesco Arcangeli, Jole Bovio e Rodolfo Siviero, agente segreto e futuro ministro plenipotenziario incaricato delle restituzioni.

Due opere della collezione della Pinacoteca Civica hanno preso parte a questo importante progetto espositivo: la ‘Santa Palazia’ di Giovanni Battista Barbieri detto il Guercino e la ‘Dormitio Virginis’ di Olivuccio di Ceccarello, esposte nelle sale delle Scuderie del Quirinale in un contesto immersivo in cui si narrano le vicende della loro messa in sicurezza e del loro recupero.

Sala Polifunzionale. Ingresso libero.

Posti limitati – Prenotazione consigliata

Per info e prenotazioni:

☎️071 222 5047 (negli orari di apertura)

📧 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

21 GENNAIO – 10 APRILE 2023

“Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera”

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

Carlo Maratti, marchigiano di nascita ma romano d’elezione e celebrato in vita come il massimo pittore del suo tempo, è una figura centrale della pittura italiana della seconda metà del Seicento.

Dopo la tappa di Camerano, sua città d’origine, anche Ancona rende omaggio all’artista marchigiano in attesa dell’importante anniversario del 2025 che ne celebrerà i quattrocento anni dalla nascita.

“Strategie comunicative e promozione della propria opera” è una mostra che spazia tra dipinti, disegni e stampe, per far conoscere al grande pubblico l’attività artistica di Maratti, l’opera dell’artista, il modo in cui seppe promuoversi e le importanti influenze che ebbe nella produzione artistica dei secoli successivi, riuscendo nel difficile compito di conciliare le due opposte tendenze artistiche del tempo: il classicismo mediato da Raffaello e la magniloquenza del barocco.

L’esposizione composta da 29 opere autografe tra dipinti, disegni e stampe, intende proprio affrontare per la prima volta questo aspetto non marginale della sua attività, ovvero la capacità di rielaborare i medesimi motivi per soddisfare committenti diversi, riuscendo a

dare nuova forma ai contenuti della tradizione iconografica, e diventando oggetto di repliche uscite dalla sua stessa bottega – in qualche modo da lui stesso autorizzate – ed incisioni che hanno favorito la diffusione delle sue immagini. Il percorso espositivo viene arricchito dalla presenza di un bellissimo disegno autografo proveniente da Osimo, preparatorio per la grande pala d’altare Madonna

con Bambino e Santi conservata proprio alla Pinacoteca Civica di Ancona.

🎫 Biglietti:

Intero € 6,00

Ridotto € 3,00 (minori 25, over 65, soci COOP Alleanza 3.0, gruppi min.15 persone)

Gratuito (disabili e accompagnatori, minori di 14, soci ICOM, giornalisti e guide turistiche con tesserino, docenti accompagnatori della classe, croceristi MSC)

Per informazioni:

☎️ 071 222 5047 (negli orari di apertura)

📧 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Orari Pinacoteca:

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì 10-13 / 16-19

Sabato, domenica e festivi 10-19

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della Pinacoteca

Per info 071 222 5047 (negli orari di apertura) [email protected]